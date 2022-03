Whiskeyflaschen aus Gaststätte erbeutet

Polizei sucht Zeugen für Einbruch an der Bahnhofstraße in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag zwischen 23 Uhr am Sonntagabend und 10 Uhr am Montagmorgen gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße verschafft.