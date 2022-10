WHO lässt ukrainisches Labor-Team in Lippe schulen

Bad Salzuflen.

Fünf Tage waren sie in Sicherheit, morgen geht es mit dem Bus zurück in den Krieg. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in dieser Woche fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines staatlichen ukrainischen Medizinlabors in Bad Salzuflen schulen lassen. Sie sollen in ihrer Heimat mit einem mobilen Labor dort helfen, wo russische Soldaten Labore geplündert oder zerstört haben – oder wo Labore wegen der massiven Zerstörung des Stromnetzes nicht mehr arbeiten können

Von Christian Althoff