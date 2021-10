„Wichtig: Immer einen raushauen!“

Was gibt‘s Neues im Dorf-Laden und in Häger? Wolfgang Lamek gestaltet jeden Nachrichtenbrief mit viel Liebe – jetzt gibt‘s die Nummer 100

Werther-Häger

„Jedes Dorf hat eine. Häger hat zwei!“ Steht im Nachrichtenbrief des Dorf-Ladens. Gemeint ist die Zentrale nicht des BND, sondern des DND, des Dorf-Nachrichten-Dienstes. Den gibt es schon seit Generationen als gemütlichen Theken-Tratsch im Gasthof Weinhorst – und seit 2017 in Form des Nachrichtenbriefs selbst. Der kommt gut an (bei mittlerweile 247 E-Mail-Adressen) und ist inzwischen heiß begehrt. Und so ist am Freitag der inzwischen 100. Nachrichtenbrief veröffentlicht worden.

Von Volker Hagemann