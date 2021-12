Wichtige Hürde genommen

Bauausschuss genehmigt Vorentwurf des Bebauungsplanes für den neuen Edeka-Markt in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf

Die Planer des neuen Edeka-Marktes in der Innenstadt von Preußisch Oldendorf haben am Donnerstag einen wichtigen Schritt gemacht. In einer extra anberaumten Sitzung des Bauausschusses haben die Mitglieder den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit neun zu sechs Stimmen gebilligt.

Von Viola Willmann