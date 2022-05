Wichtiger Termin mit Wüstehube

„Für mich ist wichtig, dass die Leute endlich informiert werden.“ Gabriele Wüstehube kann nicht verstehen, dass über den Zensus 2022 in den Medien kaum ein Wort verloren wird. Dabei beginnt die bundesweite Haushaltsbefragung am 15. Mai und dauert bis zum 15. August.

Zensus 2022 startet am kommenden Sonntag – Im Stadtgebiet Schloß Holte-Stukenbrock sind zwölf Erhebungsbeauftragte unterwegs

Gabriele Wüstehube wird ab Anfang Juni im Ortsteil Stukenbrock bei 80 zufällig ausgewählten Haushalten diesen Umschlag in den Briefkasten werfen.

Gabriele Wüstehube ist eine von zwölf Erhebungsbeauftragten in Schloß Holte-Stukenbrock, 220 sind es im gesamten Kreisgebiet. Sie wird in den kommenden Wochen und Monaten Umschläge in die Briefkästen von 80 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Haushalten im Ortsteil Stukenbrock, der ihr vom Kreis Gütersloh zugewiesen worden ist, stecken. Dabei geht es im ersten Schritt um die Terminfestlegung.