„Wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit“

250 Bürger folgen Aufruf zu Kundgebung vor dem Rathaus I in Bad Oeynhausen – Quer- und Freidenker mobilisieren 180 Anhänger

Bad Oeynhausen

Solidaritätsgedanke gegen Diktaturvorwurf, weltweite Pandemie gegen „harmlose Grippe“, angemeldete Kundgebung gegen „Spaziergang“ – in der Bad Oeynhausener Innenstadt sind am Montagabend zwei Ansichten aufeinandergeprallt, die unterschiedlicher nicht seien konnten. Während mehr als 250 Menschen vor dem Rathaus I ein überparteiliches Zeichen für den bisherigen politischen Kurs in der Corona-Pandemie setzten, marschierten etwa 180 „Spaziergänger“ durch die Innenstadt, um für das exakte Gegenteil einzustehen.

Von Louis Ruthe