Wie der Krieg die Lebensmittel drastisch verteuert

Jürgen Schierenbeck, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Werther, und Dr. Mechthild Frentrup, Agraringenieurin und CDU-Landtagskandidatin aus Steinhagen, zeigen die ersten Knospen in Schierenbecks Rapsfeld in Isingdorf. Der Raps wird nach der Ernte später in der Ölmühle verarbeitet.

Foto: Volker Hagemann