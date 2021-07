Wie der Papa, so die Tochter

Herford

In Zeiten knapper Schulkassen, kommt es mehr denn je auf die Initiative der Eltern an. Doch genau da liegt das Problem – zumindest an der Grundschule Falkstraße in Herford. Immer weniger wollen freiwillig mithelfen. Mit neuen Leuten und neuen Ideen will der Förderverein nach den Ferien durchstarten.

Von Moritz Winde