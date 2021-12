Wie die Kugeln an den Baum gekommen sind ...

Den Weihnachtsbaum, der in der Spielzeug-Ausstellung im Historischen Museum steht, zieren Kugeln, „schneebedeckte“ Zapfen und Nüsse, die in den 1950er und 1960er Jahren auf den Markt gekommen sind. Die 1960er Jahre sind für Salchow die zeitliche Grenze seiner Sammelleidenschaft: „Anschließend kam ein Großteil des Christbaumschmucks aus Fernost.“ Und eben nicht aus dem thüringischen Lauscha, dem Ort, in dem, so Salchow, der traditionelle Christbaumschmuck erst erfunden wurde. Und, so sagt er, „auch die US-amerikanische Weihnachts-Gurke, die dort an keinem Baum fehlen darf.“

