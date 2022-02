Wie ein Fels in der Brandung

Christian Nagel genießt es, mit seinem Clan – Schwester mit Mann und Kind, Bruder, Eltern und Oma – in einem Vier-Generationen-Haus zu leben. Der Schnittstellen-Entwickler in der Firma Brink ist ehrenamtlich Stadtführer, leitet Kolpingjugend-Ferienfreizeiten, ist stellvertretender Vorsitzender des Kolping-Diözesanverbandes Paderborn, singt im Chor Ton-Art und ist aktiver Karnevalist.

Weiberfastnacht war auch er Gast im Gasthof Zur Post. „Ich war froh, dass der Saal nicht so voll war. Es ist nach zwei Jahren doch ein komisches Gefühl, so viele Menschen um sich zu haben.“ Dass Putin in die Ukraine einmarschiert war, hat er am Donnerstag erstmal beiseite geschoben. „Damit wollte ich mich in aller Ruhe beschäftigen.“