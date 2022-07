Wie ein Notruf alle Infos liefert

„Blaulicht“ ist das Thema der Ferienbetreuung an der Katholischen Grundschule Stukenbrock. Martina Debe und ihr 15-köpfiges Team haben in den ersten drei Ferienwochen 43 Kinder aus Randstunde und Offenem Ganztag zu Gast. Trägerin der Randstunde und des Offenen Ganztags ist der Verein BaS (Betreuung an Schulen).

Die Dritt- und Viertklässler hatten am Donnerstag aber zu leiden: Jeder war irgendwie verwundet – am Arm, am Kopf oder am Beim. Allerdings nicht tatsächlich. Gemeinsam mit der Johanniter Unfall-Hilfe OWL haben sie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Kilian Eckardt hat den Kindern gezeigt, wie man richtig einen Verband anlegt.