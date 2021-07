„Wie ein Sechser im Lotto“

Halle

„Weil wir die letzten sechs Monate nun so viel Unterstützung erhalten haben, möchten auch wir davon etwas zurückgeben“, sagt Bela Brinkmann in Vertretung seiner Eltern. 24 vollgepackte Kartons mit neuwertiger, bisher unverkaufter Winterware werden an den Mittagstisch der Evangelischen Kirchengemeinde Halle gespendet. Der Einkaufspreis der Waren liegt bei 16.000 Euro, was einem Verkaufswert von rund 40.000 Euro entspricht.

Von Johannes Gerhards