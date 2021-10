„Wie eine zweite Familie“

Rückblick und Ausblick: Schule am Weserbogen in Bad Oeynhausen feiert 50-jähriges Jubiläum – Schülersprecher lobt das Team

Bad Oeynhausen

Wenn es nach dem Abschluss Zeit ist, die Schule am Weserbogen zu verlassen, wird es meist nicht nur für die Lehrer emotional, auch vielen Schülern fällt der Abschied schwer. Schulleiterin Marion Gauert blickt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung zurück und geht mit Schülersprecher Ali Reza Uzbek der Frage nach, was den Schulalltag so besonders macht.

Von Lydia Böhne