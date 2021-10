Wie FFF zum Boykott von Storck-Produkten aufruft

So ist der Boykottaufruf für Storck-Produkte auf der Petitionsseite change.org aufgemacht. Rechts ist die aktuelle Zahl der Unterzeichner abzulesen. Der Ausdruck No Merci (Kein Danke) darf wohl auch als Wortspiel mit dem englischen „No Mercy“ (Keine Gnade) verstanden werden. Die Foto-Darstellung des Waldgebietes, die „Fridays for Future“ im Altkreis Halle für seine Online-Petition nutzt, ist Wegen der neu verlegten 380-KV-Amprion-Stromtrasse mussten auf dem Storck-Gelände bereits erhebliche Mengen Wald beseitigt werden. Auf dem Steinhausener Weg im städtischen Wald haben Aktivisten wieder Barrikaden

Foto: KüppersFälkerKüppers