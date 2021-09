Wie geht es weiter mit den Kliniken?

Die beiden Termine sind am heutigen Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Rahden, Freiherr-vom-Stein-Straße 5, und am Montag, 27. September, um 18 Uhr in der Stadthalle Lübbecke, Bohlenstraße 29.

Die Veranstaltungen werden jeweils auch als Live-Stream im Internet übertragen, so dass alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Über die eingerichtete Chat-Funktion können während der Übertragung Fragen gestellt werden, die vor Ort weitergegeben und beantwortet werden. Der Stream ist im Internet unter www.medizin-im-dialog.de erreichbar.

Für alle, die in Präsenz an den Veranstaltungen teilnehmen wollen, gelten die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht. Außerdem ist für die Teilnahme vor Ort eine Anmeldung auf der Internetseite www.muehlenkreiskliniken.de/medizin-im-dialog notwendig.

„Das Platzangebot ist begrenzt“, schreiben die Mühlenkreiskliniken. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden darum gebeten, am Eingang einen 3G-Nachweis sowie die Anmeldung parat zu halten.