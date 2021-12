Wie gelingt das Leben im Alter?

Ein selbstständiges Leben im Alter, so lange wie möglich zuhause in den eigenen vier Wänden wohnen – das wünschen sich die meisten älteren Menschen. Helfen können dabei verschiedene Angebote: praktische Unterstützung im Alltag wie Haushaltshilfen, Mittagstische oder Besuchs- und Begleitdienste sowie Beratungsangebote etwa zu Fragen des barrierefreien Wohnens oder zu Hilfsmöglichkeiten in einer Pflegesituation.

Das Forscherteam von der Universität Dortmund möchte diese Prozesse genauer untersuchen und herausfinden, wie ältere Menschen Zugang zu diesen Angeboten gefunden haben und was im Verlauf der Inanspruchnahme und danach passiert ist.

NRW-Gesundheitsministerium fördert Projekt

Gefördert wird das Projekt, für das Ältere aus ganz Nordrhein-Westfalen interviewt werden, vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bürgermeister Nicolas Aisch und der „Senioren Workshop Borgentreich“ (SWB) um Ortsvorsteher Werner Dürdoth sind über das Vorhaben informiert und unterstützen die Wissenschaftler bei der Suche nach Interviewpersonen.

Interviewpartner ab 60 Jahren in Borgentreich gesucht

Wer selbst 60 Jahre oder älter ist und schon einmal eine Beratung in Anspruch genommen hat oder andere Angebote nutzt, kann mit seinen Erfahrungen und Eindrücken dazu beitragen, dass in Zukunft noch mehr ältere Menschen erreicht werden und Hilfe da ist, wenn sie gebraucht wird.

Gesprächstermine vereinbaren

Konkret werden ältere Bürgerinnen und Bürger aus Borgentreich gesucht, die sich zu einem etwa 45-minütigen Gespräch bereit erklären. Der Termin und die Durchführung (zum Beispiel per Telefon oder Video) können mit dem Projektteam individuell vereinbart werden.

Wer sich angesprochen fühlt, kann ab dem 4. Januar 2022 Kontakt zu Dr. Stephanie Lechtenfeld vom Institut für Gerontologie an der Universität Dortmund aufnehmen (Telefon 0231/72848813, E-Mail: stephanie.lechtenfeld@tu-dortmund.de).

Auskunft erteilt auch Ortsvorsteher Werner Dürdoth (Telefon 0171/4907031, E-Mail: werner_duerdoth@web.de).