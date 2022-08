Wie hätten Sie sich im NS-Staat verhalten?

Eine öffentliche Demütigung, die Frauen rechts scheinen sich zu amüsieren. Diese Aufnahme stammt aus Aurich. Die Ausstellung „Einige waren Nachbarn“, in der es um Mitläufertum und Widerstand in der NS-Zeit geht, ist bis zum 2. Oktober in der Herforder Gedenkstätte Zellentrakt zu sehen.