Wie Heimkinder Weihnachten feiern

Beim Gedanken an Weihnachten wird Ben (Name geändert) traurig. Er denkt an seine Mama. Sie ist in Quarantäne. Der Neunjährige lebt in einer Wohngruppe des „Bonny 5“ am Bonifatiusweg. Das ist das einstige erzbischöfliche Kinderheim. Er hatte sich so darauf gefreut, an Weihnachten wie die meisten Kinder in der Einrichtung bei seiner Familie zu sein. Und nun macht ihm Corona einen Strich durch die Rechnung.

„Bonny 5“ am Bonifatiusweg 5 in Paderborn bietet Platz für 96 Kinder ab sechs Jahren.

„Bei 96 Plätzen und Kindern, die in unterschiedliche Klassen an verschiedenen Schulen in der Stadt gehen, herrscht hier höchste Anspannung bis kurz vor Weihnachten. Quarantäne kann hier keiner gebrauchen – weder die Kinder noch die Mitarbeitenden“, sagt Einrichtungsleiterin Claudia Englisch-Grothe. Mindestens zweimal in der Woche gibt es in irgendeiner Klasse der Kinder einen positiven Pooltest. „Bei so vielen Kindern ist der Druck immer da, dass ein Infizierter alle anstecken könnte, Schneeballsystem also“, sagt sie. Bislang sei aber zum Glück immer alles gut gegangen. Seit einiger Zeit tragen die Mitarbeiter wieder FFP2-Masken.

Corona treibt den 14-jährigen Hannes (Name geändert) vor und rund um Weihnachten weniger um. Während der Großteil der Kinder des Kinderheims ein oder mehrere Feiertage Zuhause bei den Eltern verbringen kann, ist das bei ihm leider nicht möglich. Da geht es ihm wie 30 Prozent der Kinder der Einrichtung. „Ich frage mich immer wieder, warum mich meine Eltern nicht bei sich haben können, wenn es doch bei vielen anderen jedes Jahr geht“, sagt der 14-Jährige. Solche Zweifel und auch Wut seien in dieser Situation normal, sagt Claudia Englisch-Grothe. Viele Kinder und Jugendliche suchten die Fehler bei sich. Die Familien der hier lebenden Kinder seien eben so unterschiedlich. „Und bei manchen ist ein Heimatbesuch einfach nicht möglich.“

Gleichzeitig möchte sie mit Klischees aufräumen. „Das sind hier keine Schmuddelkinder, deren Eltern es egal ist, was ihre Kinder machen“, betont sie. Natürlich gebe es auch Familien, aus denen die Kinder herausgenommen wurden aufgrund von seelischer oder körperlicher Gewalt. „Das ist aber nur ein Teil“, sagt Claudia Englisch-Grothe. Es gebe auch Familien, die einen schweren Verlust zu verkraften hätten und denen dann die Kraft für die eigenen Kinder fehle. Oder Eltern, bei denen plötzlich psychische Erkrankungen auftreten, die das Versorgen der Kinder unmöglich machten. „Ich wehre mich immer gegen das Vorurteil, dass hier nur auffällige Kinder leben.“ Natürlich gebe es die auch. Aber das sei bei Weitem nicht die Mehrheit.

Eine Szene ist der Einrichtungsleiterin in Erinnerung geblieben. „Einmal ging ein Vater mit seinem Kind an unserem Haus vorbei, zeigte auf das Gebäude und sagte: Wenn du nicht artig bist, musst du da hin“, erinnert sie sich. Das habe sie total schockiert, weil es ein völlig falsches Bild vermittele. Viele Menschen würden beim Stichwort Kinderheim auch immer gleich an Waisenkinder denken. „Auch das stimmt bei uns nicht, wir haben aktuell kein einziges Waisenkind in unserer Einrichtung“, betont sie.

Heiligabend verbringen die Kinder und Jugendlichen zunächst am Bonifatiusweg. Kistenweise Weihnachtsschmuck gehört dazu. In jeder der Gruppen steht ein Weihnachtsbaum. Dort gibt es dann die Bescherung. Gegen Abend holen die Eltern dann ihre Kinder ab. Das hätte sich Ben auch so sehr gewünscht. Doch nun wird er die Feiertage in seiner Gruppe meist ohne die anderen Kinder verbringen. Alle sind zumindest tageweise bei ihren Familien. „Dieses Jahr geht es einfach nicht anders, aber hier wird es sicher auch schön“, sagt er tapfer. Doch seine Betreuer wissen, wie es in ihm aussieht. Sie merken, dass er sich zurückzieht und viel stiller ist als sonst. Trotzdem freut er sich auf die Feiertage am Bonifatiusweg: leckeres Essen, gemeinsames Spielen, Besuch eines Gottesdienstes, Bescherung. „Wir wollen es so normal wie möglich gestalten“, sagt Claudia Englisch-Grothe. Auch wenn die Eltern an solchen Tagen einfach jedem Kind fehlten.

Bonny 5 Foto: Die Einrichtung „Bonny 5“ – nach dem Standort am Bonifatiusweg 5 benannt – ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Paderborn mit 96 Plätzen für Kinder ab sechs Jahren. Vielen ist sie eher bekannt als ehemaliges erzbischöfliches Kinderheim. Es gibt zwei intensivpädagogische Gruppen mit je sieben Kindern und Jugendlichen und einem höheren Betreuungsschlüssel, drei Regelgruppen mit jeweils neun Kindern und Jugendlichen, 14 Plätze in Wohngemeinschaften für Jugendliche sowie drei Tagesgruppen mit 27 Plätzen für Schützlinge, die über Nacht wieder zu ihren Familien dürfen. Zudem gibt es auf dem Gelände auch noch ein Mutter-Kind-Haus. ...

Lisa (Name geändert) platzt fast vor Freude. Die Zwölfjährige hat wochenlang darauf hingefiebert, endlich an Weihnachten zu ihrer Mutter fahren zu dürfen. „Ich freue mich so sehr, dass es kaum auszuhalten ist“, sagt sie. Viele der Kinder sehen ihre Eltern regelmäßig. Die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Paderborn, zu der auf dem Gelände auch ein Mutter-Kind-Bereich gehört, setzt es sich auch zum Ziel, „die Heimkehr von Kindern vorzubereiten und zu begleiten, wenn dieser Weg sinnvoll ist“, sagt Claudia Englisch-Grothe. Sie und ihr Team garantieren, dass sich 24 Stunden an sieben Tagen die Woche jemand um die Schützlinge kümmert. Auch in den Jugendwohngruppen, die sich in Selbstständigkeit üben, gibt es ein Bereitschaftshandy. „Ich sage immer: Meine 83 Mitarbeitenden wohnen an zwei Orten“, erzählt die Leiterin. Ohne Herzblut gehe das nicht. Und viele Kinder würden einem über die Jahre einfach ans Herz wachsen. „Manche kommen mit knapp sechs und gehen, wenn sie 18 oder 19 sind“, sagt Claudia Englisch-Grothe.

„Wie ist Weihnachten für dich“, hat ein Betreuer jüngst ein Mädchen in der Einrichtung gefragt. Die Antwort könnte von jedem Kind kommen – ganz gleich, ob im Heim oder im Einfamilienhaus mit Mama und Papa und drei Geschwistern: „Ruhig soll es sein und strahlend und warm.“