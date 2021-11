Wie kommt die Feldpost auf den Dachboden?

In einem alten Koffer hat sie fast 80 Jahre auf dem Dachboden bei Wilhelm Spilker geschlummert. Als der Spenger kürzlich unterm Dach „klar Schiff“ gemacht hat, öffnete er den unbekannten Koffer. Und fand darin eine alte Feldpost.

Diese Feldpost, die ein Helmut Diekmann zu Ostern 1942 an seine Eltern nach Spenge schickte, hat Wilhelm Spilker auf dem Dachboden wiedergefunden

„Der Brief stammt vom 2. April 1942 und wurde zu Ostern verschickt. Ein Helmut schreibt darin seinem Vater Wilhelm Diekmann“, sagt der 78-Jährige. Er ist allerdings ratlos, wie dieser Brief auf seinen Dachboden gekommen sein kann. „Hier hat nie eine Familie Diekmann gelebt. Dieses Haus haben schon meine Großeltern gebaut, und ich habe hier mein ganzes Leben verbracht“, sagt Spilker. Zu gerne wüsste er, wie das Schreiben, dessen Absenderadresse das Luftgaupostamt Brüssel war, in dem Koffer bei ihm gelandet sein könnte.