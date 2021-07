Wie Libori ein Riesenerfolg wurde

Wie Paderborns fünfte Jahreszeit entstand und sich entwickelte, erzählt die Ausstellung „Libori 500. Vom Magdalenenmarkt zu Großlibori 1521-2021“. Sie ist von Freitag an bis zum 30. Januar 2022 im Stadtmuseum zu sehen und berichtet vom Nebeneinander von kirchlichen und weltlichen Feierlichkeiten, aus denen schließlich ein Miteinander wurde. Den Ausgangspunkt bildet eine Urkunde aus dem Jahr 1521, in der Bischof Erich von Grubenhagen dem Magdalenenmarkt den Weg ebnete. „Paderborn lag damals wirtschaftlich am Boden“, sagte der Leiter des Stadtmuseums, Markus Runte, bei der Vorstellung der Schau. Pest, Hungersnöte und Feuer hätten Spuren hinterlassen, und der Markt habe Geld in die Stadt bringen sollen.

