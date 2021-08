Wie Odysseus kirchentauglich geworden ist

Höxter

Zum dritten Mal hat am Wochenende das Via Nova Kunstfest in Corvey die Kulturfreunde begeistert. In den vergangenen Jahren standen der Heilige Ansgar und der Geschichtsschreiber Tacitus im Fokus der prominent besetzten, hochkarätigen Veranstaltungsreihe. In diesem Jahr ist es der griechische Sagenheld Odysseus. Schlossherr Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey eröffnete Via Nova und begrüßte besonders viele auswärtige Besucherinnen und Besucher.

Von Dagmar Korth