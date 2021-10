„Wie schön, dass Ihr wieder da seid“

Seit Mai ist die Bahnhofsmission in Bad Oeynhausen nach der Pandemiepause wieder geöffnet: lichtvolle Anlaufstelle für Menschen im Dunkeln

Ein Team, das viel Freude an der gemeinsamen Sache hat (von links): Andrea (ehrenamtliche Helferin), Janina Vogelsang-Häseler (Leiterin der Bahnhofsmission) und Karsten Bekemeier, ebenfalls ehrenamtlicher Helfer.

Jetzt schlendert Norbert herein. Die Mitarbeitenden begrüßen ihn freundlich, er ist „Stammgast“. Norbert nimmt seinen Kaffee entgegen, packt ein paar Süßigkeiten in seinen Stoffbeutel. Es ist Freitagnachmittag und „Hochsaison“ in der Bahnhofsmission.