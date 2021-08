Wie schwer es ist, ein Fest zu planen

Steinhagen

Am Fest selbst soll möglichst nicht gerüttelt werden, das Bühnenprogramm steht. Am Sonntag, 5. September, soll „Das Heide-Ding“ im Steinhagener Bürgerpark steigen – als kleine, aber feine abgespeckte und coronakonforme Alternative zum Heidefest. Dennoch bleibt der bange Blick auf die Entwicklung der Corona-Lage: Von diesem Freitag an gelten wegen gestiegener Infektionszahlen die verschärften Regeln der Coronaschutzverordnung für die Inzidenzstufe 2. Was bedeutet das für „Das Heide-Ding“?

Von Volker Hagemann