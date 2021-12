„Wie sechs Richtige im Lotto“

Schlangen/Bad Lippspringe

Für Norbert Thiele beginnt an diesem Samstag, 1. Januar, mehr als nur ein neues Jahr, dem 64-Jährigen eröffnet sich ein neuer Lebensabschnitt. Nach 46 Jahren in seinem Beruf als Bankkaufmann geht der Bad Lippspringer in den wohlverdienten Ruhestand. Zwei Jahrzehnte lang bestimmte er als Vorstand die Entwicklung der Volksbank Schlangen in der Ortsmitte mit.

Von Uwe Hellberg