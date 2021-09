Wie sich das Flussufer verändert

Die Schauplätze der Landesgartenschau in Höxter (Teil 4) – Weserpromenade und Landschaftsscholle

Der Sonntagsspaziergang an die Weser in Höxter wird zukünftig deutlich schöner werden: Für die Landesgartenschau wird das Ufer zwischen Bollerbach und Grubemündung komplett neu gestaltet. Radfahrer, Fußgänger oder Rollstuhlfahrer sollen sich auf der Promenade künftig gefahrloser begegnen können. „Damit sie mehr Ausweichmöglichkeiten haben, wird der Weg stellenweise verbreitert“, erklärt Baudezernentin Claudia Koch. Ein schmaler Pfad führt zusätzlich direkt am Fluss entlang – eine Anspielung auf den historischen Treidelweg.