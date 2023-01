Wie sich die Energiepreise entwickeln

Experte der Stadtwerke Bielefeld sieht „neues Normal“ bei Strom- und Gastarifen in Höhe der Preisbremsenwerte

Wer mit Gas heizt, muss tiefer in die Tasche greifen als früher. Ein Grund: LNG-Gas ist teurer als Pipeline-Gas.

Ein Preisniveau wie vor der Energiekrise dürfte es kaum mehr geben, heißt es vom Stadtwerke-Verband VKU. Der rechnet dauerhaft etwa mit einer Verdopplung. Auch Holger Mengedodt, Leiter des Bereichs Markt und Kunde bei den Stadtwerken Bielefeld, erwartet ein höheres Preisniveau, wenn auch insbesondere bei Strom nicht in diesen Dimensionen. Orientierung könnten vielmehr die vom Staat festgelegten Schwellenwerte der Energiepreisbremsen sein: 40 Cent je Kilowattstunde Strom, 12 Cent bei Gas. Mengedodt: „Die Werte sind nicht zufällig gewählt. Sie spiegeln den Gedanken an das neue Normal wider. Also das Niveau, auf das sich Kunden einstellen sollten.“