Wie sicher ist die Innenstadt nachts?

Bad Oeynhausen

Das Sicherheitsempfinden in der Bad Oeynhausener Innenstadt ist bei einigen Bürgern in den vergangenen Monaten gesunken. Erst kürzlich hat die FDP in einem Antrag eine Vielzahl von Maßnahmen gefordert, die für mehr Sicherheit im Kur­stadtzentrum sorgen sollen. Nun hat sich eine Bürgerin gemeldet, die über einen Vorfall zweier Jugendgruppen im Kurpark berichtet.

Von Louis Ruthe