Wie soll das Barker-Quartier aussehen?

500 Paderborner beteiligen sich am Zukunftscamp zum früheren Kasernengelände in Paderborn

Paderborn

Etwa 500 Paderbornerinnen und Paderborner haben sich am Zukunftscamp zur sogenannten Masterplanung des Zukunftsquartiers auf dem ehemaligen Areal der Barker-Kasernen beteiligt. Wie die Stadt mitteilte, nutzten gut 200 Menschen die Gelegenheit, eigene Ideen für die Gestaltung und Entwicklung des Zukunftsquartiers in die Planung einzubringen und zu diskutieren. Die Veranstaltung konnte auch in einem Livestream übers Internet verfolgt werden.