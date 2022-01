Wie Tannen den Flutopfern helfen

44 Aktive der Landjugend Brockhagen-Kölkebeck sammeln in Steinhagen ausgediente Weihnachtsbäume ein

Steinhagen

Mit Musik und ausgelassener Stimmung trotzten die insgesamt 44 Helfer der Landjugend Brockhagen-Kölkebeck am Samstag der winterlichen Kälte. In mehreren Teams waren die Mitglieder, aufgeteilt auf sieben Fahrzeuge, von 8.30 Uhr bis in den frühen Nachmittag hinein unterwegs, um die Gemeinde Steinhagen von ausgedienten Weihnachtsbäumen zu „befreien“.

Von Lara Schieke