Wie viele E-Scooter sollen es sein?

Paderborner Verwaltung schlägt Obergrenze von 1200 vor – Ausschuss delegiert die Entscheidung an den Rat – mit Kommentaren (pro und contra)

Paderborn

Wie mit der wachsenden Zahl von E-Scootern im Stadtgebiet verfahren werden soll, ist weiter offen. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität delegierten die Entscheidung an den Rat, der am Donnerstag der nächsten Woche tagt. Vor allem die CDU und die Grünen betonten in der Sitzung, sie hätten noch Beratungsbedarf.

Von Dietmar Kemper