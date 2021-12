Wie will man nachhaltig planen?

Wie wollen wir in Steinhagen in Zukunft auskömmlich leben? Darüber sind am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss CDU und FDP mit SPD und Grünen in Streit geraten.

Anlass ist das Defizit von acht Millionen Euro im Ergebnis- und von weiteren drei Millionen im Investitionshaushalt. CDU und FDP hatten eine ganze Reihe von Anträgen eingebracht, in denen sie etwa die Überprüfung freiwilliger Leistungen und Förderprogramme fordern, Generationengerechtigkeit und endlich auch die Neufestlegung von Kennzahlen im Haushalt verlangen. Weil diese Anträge aber erst am Dienstag im Rathaus eingegangen waren, weigerten sich SPD und Grüne ohne interne Rücksprache in den Fraktionen darüber zu sprechen. Sie sind jetzt auf die Ratssitzung nächsten Mittwoch vertagt. Denn Silke Wehmeier (FDP) sagte, man könne den Haushalt sonst nicht abschließend beurteilen. Mit Dr. Mechthild Frentrup (CDU) formuliert sie in einer Presseerklärung: „Wir unterstützen die großen und wichtigen Investitionsprojekte wie den Bau der Grundschule Brockhagen, den Anbau ans Gymnasium, Straßenbau und Breitbandausbau. Deshalb empfehlen wir, die Einnahmen- wie die Ausgabensituation zu analysieren und dauerhaft in ein ausgeglichenes Verhältnis zurückzuführen.“

Nur ein Impuls-Antrag besprochen

Besprochen wurde am Mittwoch lediglich ein wesentlich früher eingereichter Impuls-Antrag, in dem die beiden Fraktionen Budgetkontrolle verlangen (Projekte von vornherein deckeln) und die alternative Prüfung auch privatpartnerschaftlicher Finanzierungsmodelle bei Investitionen. Rot-Grün übte grundsätzliche Kritik an allen CDU-FDP-Anträgen: „Den Impuls brauchen wir nicht“, so Gohr. „Sie stellen sich so dar, als ob Sie sich als einzige Gedanken über die Gemeinde machen. Das tun wir aber genauso“, sagte Heiko Hartleif (SPD) und kritisierte, dass in den Ausschüssen nichts Konkretes gekommen sei. „Wo sollen wir denn acht Millionen finden? Das ist doch die Crux, dass wir in einem so tiefen Loch stecken, so dass man mit hier und da ein paar tausend Euro nicht weiterkommt“, so Silke Wehmeier.

Beispiele für privatpartnerschaftliche Investitionen gibt es

„Sie tun so, als wäre das Defizit durch das Handeln von Verwaltung und Politik ausgelöst worden“, sagte Detlef Gohr (Grüne). SPD-Fraktionschef Carsten Heidemann merkte an, dass die Gemeinde auf viele Belastungen gar keinen Einfluss habe, weil sie Transferleistungen seien, weil die Gemeinde auch Aufgaben übernehme und zahle, für die Bund und Land verantwortlich seien. „Wir geben das Geld nicht für die Politik aus, sondern für die Bürger“, verteidigte er die freiwilligen Leistungen etwa beim Breitbandausbau.

Zudem: „Wir planen doch mit Budgetkontrolle. Ein Planer rechnet grob durch, aber beraten wird in den Fachausschüssen“, so Heidemann. Partnerschaftliche Finanzierungsmodelle gebe es doch schon in der Gemeinde, nannte Rot-Grün Beispiele wie die Bibliothek (Perus-Gebäude) und das Hörmann-Sportzentrum. Dirk Lehmann (CDU) hielt SPD und Grünen hingegen vor: „Ihr habt den völlig falschen Ansatz für alles, was ihr macht. Man baut nicht erst Luftschlösser bauen und nimmt dann alles zurück.“ Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß wies darauf hin: „Wir planen nicht einfach drauflos oder an Ihnen vor. Wir entwickeln gemeinsam.“ Dr. Mechthild Frentrup fürchtet hohe Schulden für kommende Generationen: „Wir fragen nach Bedürfnissen, aber nicht nach denen des Haushalts.“

CDU und FDP enthielten sich bei der Abstimmung über den Finanz-Haushalt.

Kommentar

Das Defizit von acht Millionen Euro erschreckt – natürlich. So groß war das Haushaltsloch noch nie, und häufig ließ es sich im Laufe eines Jahres auch schließen. Bei acht Millionen indes ist das 2022 utopisch.

Interessant ist der Umgang der Fraktionen mit dem Haushaltsloch. Den Rotstift mag nämlich keine rigoros ansetzen. Das ist auch nicht einfach, weil die Gemeinde trotz des Defizits wohlhabend ist und Politik – nicht allein die Bürgermeisterin, nicht der Kämmerer – die Aufgabe hat zu gestalten. Zum Wohle aller. Und auch zum Wohle nachhaltiger Finanzen.

CDU und FDP wollen das Problem nüchtern strukturell angehen, übergeordnete Prinzipien schaffen. SPD und Grüne denken von der Realpolitik her, nah am Bürger bleiben – aber bloß keine neuen Zwänge. Vielleicht haben am Ende beide recht, vielleicht lassen sich beide Ansätze vereinen. Es wäre ja ein Anfang, wenn bei den nächsten Großprojekten alle den Impuls hätten, von vornherein schon mal stärker auf die Kosten zu schauen. Annemarie Bluhm-Weinhold