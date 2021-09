Wiebke Esdar (SPD) gewinnt Bielefelder Wahlkreis

Angelika Westerwelle (CDU), Wiebke Esdar (SPD), Britta Haßelmann (Grüne) oder doch ein Überraschungskandidat. Unser Newsticker wird fortlaufend aktualisiert.

20.12 Uhr: In Berlin hat Britta Haßelmann Stellung bezogen. Das Statement der grünen Bundestagabgeordneten: „Es sieht so aus, als hätten wir ein gutes Ergebnis erzielt, auch wenn wir uns wirklich mehr erhofft hätten. Gemeinsam mit so vielen engagierten Mitgliedern haben wir in den letzten Wochen Unglaubliches geleiste. Die deutlichen Zuwächse an Wählerstimmen sind ein klares Mandat, dass Grüne in einer Regierung eine starke Verantwortung für die Gestaltung übernehmen sollen. Es geht darum, die drängenden Aufgaben der Zeit anzugehen, wirksamer Klimaschutz und mehr Gerechtigkeit. Diese Aufgabe geht weit über unser Ergebnis heute hinaus. Der Abend ist noch lang, wir werden sehen, was er noch bringt. Fest steht: die neue Regierung muss eine Klimaregierung sein. Dafür werden wir uns jetzt mit aller Kraft einsetzen.“

19.55 Uhr: Fast die Hälfte der Stimmbezirke ist ausgezählt (130 von 263 Schnellmeldungen). Wiebke Esdar (SPD) liegt in Bielefeld mit 30,2 Prozent klar vorne. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass Angelika Westerwelle (CDU/21,1 Prozent) den Einzug in den Bundestag nicht schaffen wird. Britta Haßelmann liegt bei (Grüne/20,4 Prozent), Maik Schlifter (FDP) bei 9,8 Prozent, Maximilian Kneller (AfD) bei 8,0 Prozent und Friedrich Straetmanns bei 5,9 Prozent.

FDP-Kandidat Jan Maik Schlifter studiert die Wahlergebnisse. Foto: Thomas F. Starke

19.36 Uhr: Britta Haßelmann holt auf. Nach 63 von 263 Schnellmeldungen liegt die grüne Kandidatin mit 19,5 Prozent nur knapp hinter Angelika Westerwelle (21,5 Prozent) Wiebke Esdar erreicht aktuell 30,4 Prozent, Maik Schlifter 10,0 Prozent und Friedrich Straetmanns 5,6 Prozent.

19.29 Uhr: Ein Blick auf die Zweitstimmen: Hier liegt die SPD nach 46 von 263 Schnellmeldungen bei 26,6 Prozent, die CDU bei 19,8 Prozent, die Grünen bei 19,4 Prozent, die FDP bei 11,2 Prozent, die AfD bei 8,8 Prozent und die Linke bei 6,9 Prozent.

19.12 Uhr: Es geht langsam vorwärts. Mittlerweile liegen 17 von 263 Schnellmeldungen vor. Wiebke Esdar kommt auf 30,3 Prozent, Angelika Westerwelle kommt auf 23,0 Prozent und Britta Haßelmann auf 17,7 Prozent. FDP-Kandidat Maik Schlifter liegt bei 10,6 Prozent, Maximilian Kneller (AfD) bei 9,3 Prozent und Friedrich Straetmanns (Linke) bei 4,7 Prozent.

Der erste Stimmbezirk ist ausgezählt (Grundschule Ummeln). Hier liegt Angelika Westerwelle mit 33,5 Prozent vor Wiebke Esdar (30,9 Prozent) und Britta Haßelmann (15,2). Bei den Zweitstimmen landet die CDU bei 31,4 Prozent, die SPD bei 27,8 Prozent, die Grünen bei 15,2 Prozent, die FDP bei 10,5 Prozent und die AfD bei 7,9 Prozent.

Dr. Angelika Westerwelle muss den Wahlkreis gewinnen, um in den Bundestag einzuziehen. Foto: Thomas F. Starke

Britta Haßelmann hat ihr Berlin-Ticket bereits sicher. Sie steht auf Platz 1 der Landesliste der Grünen. Anders die Situation bei den Linken: Nach der ersten ZDF-Hochrechnung liegt die Partei bei 5,0 Prozent. Friedrich Straetmanns wäre damit raus aus dem Bundestag.

SPD-Vize Ingo Nürnberger diskutiert mit Parteifreunden die ersten Hochrechnungen. Foto: Michael Schläger

18.36 Uhr: Nach Angaben von Oberbürgermeister Pit Clausen sind mehr als hundert Wahlhelfer nicht zum Dienst erschienen, die Vakanzen konnten jedoch aus der Reserve ausgeglichen werden. Ansonsten habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Die Bielefelder Grünen blicken auf die ersten Ergebnisse. Foto: Thomas F. Starke

18 Uhr: 2017 holte Wiebke Esdar mit 33,2 Prozent den Wahlkreis 132, zu dem auch die Stadt Werther im Kreis Gütersloh gehört. CDU-Kandidat Michael Weber landete damals bei 30,7 Prozent.

Bei den Zweitstimmen hatte die CDU im Jahr 2017 mit 27,6 Prozent die Nase vorne. Es folgten die SPD (25,4 Prozent), FDP (11,6 Prozent), Grüne (11,1 Prozent), Linke (11,1 Prozent) und die AfD (8,9 Prozent).

Insgesamt waren an diesem Sonntag mehr als 235.000 Bielefelder zur Wahl aufgerufen. Fast 100.000 nutzten die Möglichkeit zur Briefwahl - so viele wie noch nie. Um 16 Uhr meldeten die Stimmbezirke eine Wahlbeteiligung von rund 65,7 Prozent (inklusive Briefwahlstimmen). Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 waren es zur gleichen Uhrzeit etwa 65,0 Prozent.