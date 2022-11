Wiebke Esdar über die Bundeswehr: „Wir haben Nachholbedarf“

Es soll die Ausgabenplanung des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr begleitet. Vorsitzende des Gremiums ist die Bielefelder SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Wiebke Esdar.

Frau Esdar, sieht man Sie demnächst häufiger am Bundeswehrstandort in Augustdorf?

Wiebke Esdar: Zuletzt war ich Mitte September bei der Reservistenübung in Augustdorf. Ich beschäftige mich schon seit fünf Jahren mit der Bundeswehr, weil sie eine Parlamentsarmee ist. Egal, in welchem Fachausschuss wir arbeiten, spielen Belange der Bundeswehr immer eine Rolle. Das geht jeden einzelnen Abgeordneten etwas an, da wir immer wieder in namentlicher Abstimmung über Auslandseinsätze entscheiden. Es gehört zu unserer Verantwortung als Mitglieder des Bundestags, über die Bundeswehr gut im Bilde zu sein. Dazu zählt auch, für eine gute Ausrüstung zu sorgen.

Welche Aufgaben hat das Gremium konkret?

Esdar: Für das Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro gibt es einen Wirtschaftsplan. Dabei gilt nicht mehr das Jährlichkeitsprinzip. Das heißt, dass nicht ausgegebenes Geld nicht verfällt, sondern erhalten bleibt. Das ist wichtig, weil die Anschaffung von Verteidigungsgütern von der Bestellung bis zur Auslieferung mehrere Jahre dauert. Diesen Wirtschaftsplan begleiten wir als Gremium in einer Art Wächterfunktion. 13 Mitglieder des Haushaltsausschusses achten darauf, dass das Verteidigungsministerium die Finanzmittel effizient verwendet.

Bleiben wir bei Effizienz. Als eines der Probleme der Bundeswehr gilt das Beschaffungsamt in Koblenz. Wie können Sie an der Stelle mehr Effizienz erwirken?

Esdar: Es gibt schon Beispiele für Verbesserungen. Wir haben das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz bereits verabschiedet. Und Ministerin Christine Lambrecht hat per Verordnung für Bürokratieabbau bei Entscheidungen der Truppe vor Ort gesorgt. In unserem Gremium ist die Verwendung der Mittel natürlich ein wichtiges Thema. Allerdings tagen wir grundsätzlich unter der höchsten Geheimhaltungsstufe. Deswegen wird es in den nächsten Jahren von uns keine Statements zum Beschaffungsmanagement geben können.

Im Bundeshaushalt für 2023 sind 50,1 Milliarden Euro für das Verteidigungsministerium plus 8,4 Milliarden Euro aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen vorgesehen. Ist der Anteil so relativ gering, weil das Geld nicht auf einmal ausgegeben werden kann?

Esdar: In einigen Bereichen hatten wir Entscheidungsstaus, die wir ausgelöst haben. Zum Beispiel haben wir im Haushaltsausschuss gut zwei Milliarden Euro freigegeben für Schutzwesten, Rucksäcke und ballistische Kleidung. Seit acht Jahren konnte im Verteidigungsministerium nicht entschieden werden, welche Rucksäcke angeschafft werden. Das führt dazu, dass die grundlegende Ausrüstung der Truppe nicht ausreicht. Jetzt könnte man noch mal zehn Jahre nach dem weltbesten Rucksack suchen oder pragmatisch den besten auf dem Markt verfügbaren Rucksack kaufen. Auch für den Kauf von Munition sind 20 bis 30 Milliarden Euro nötig. Darum kümmern wir uns jetzt.

Für die SPD ist Außenpolitik immer auch Friedenspolitik. Sehen Sie für sich als linke Sozialdemokratin im Sondervermögen für die Bundeswehr einen Widerspruch?

Esdar: Nein, überhaupt nicht. Verteidigungs- und Friedenspolitik bedingen sich gegenseitig. Mit unseren westlichen Partnern müssen wir uns als Deutschland diplomatisch und militärisch neu aufstellen, weil die alten Gewissheiten ganz offensichtlich nicht mehr gelten können, nachdem Putin die Ukraine überfallen hat. Unser Ziel muss immer sein, jeden Krieg auf diplomatischem Weg zu verhindern oder zu beenden. Aber wir müssen auch die Realitäten anerkennen. Und die Realität ist ein Krieg in Europa und eine Bundeswehr, die nicht gut genug ausgerüstet ist. Darum haben wir Nachholbedarf. Eine gut ausgerüstete Verteidigungsarmee ist die Voraussetzung für eine starke Friedenspolitik. Deswegen sehe ich die Notwendigkeit für dieses Sondervermögen.