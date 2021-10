Es darf wieder geträumt werden. Von Bonbons, die einfach hergezaubert werden, von teuren Au­tos oder vom Fliegen. Denn nach monatelanger Pause sind auch die Ehrlich Brothers aus Bünde (Kreis Herford) wieder auf Tour. Mit ihrer Show „Dream & Fly“ sind die Brüder am Wochenende gleich viermal in der OWL-Arena in Halle aufgetreten.

Massen-Selfie in der OWL-Arena: Die Ehrlich Brothers stellen sich so auf die Bühne, dass die Besucher Fotos mit ihnen im Hintergrund machen können.

15.000 Besucher haben die Shows in ihrer Heimatregion gesehen. „Es ist so fantastisch, wieder echte Menschen vor sich zu haben“, freute sich da wohl nicht nur Andreas Ehrlich, als er und sein Bruder die Anwesenden mit Pyrotechnik und lauter Musik begrüßten. Was folgte, waren mehr als zwei Stunden voller Überraschungen, nicht selten verknüpft mit echten Geschichten aus dem Leben der Zauberer. Denn immer wieder betonten die Brüder, dass der Ursprung vieler Nummern in früheren Erlebnissen steckte.