Wieder freie Fahrt über die Weser

Auf der Weserflutbrücke rollt der Verkehr. Alle Verkehrssicherungen sind abgebaut, Baumaßnahmen voraussichtlich erst wieder in Jahrzehnten notwendig.

„Die Freifallentwässerung funktioniert schon mal“, sagt Thorsten Hild und zeigt nach oben. Aus den Rohren im Bogenbauwerk fließt das Wasser von der darüberliegenden Fahrbahn beim Starkregen am Donnerstagmorgen nur so in Strömen nach unten hin ab.