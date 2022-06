„Wieder gezeigt, was machbar ist“

Für den SV Grün-Weiß Anreppen gibt es in diesem Jahr sofort doppelten Grund zum Feiern. Der Sportverein wird 60 Jahre jung – und gerade einmal gut sieben Monate nach dem ersten Spatenstich ist auf der Sportanlage am Rasenweg der Neubau samt Gymnastikraum kurz vor der Fertigstellung.

In den neuen Sportraum des SV Grün-Weiß Anreppen sind 340.000 Euro investiert worden. Dazu gab es noch zahlreiche Spenden und viele Leistungen in Eigenarbeit, um das Projekt zu realisieren.

Zwei Anlässe, die vom 16. bis 18. Juni mit einem großen Jubiläumsprogramm gefeiert werden. Höhepunkt ist am Samstag, 18. Juni, ab 17 Uhr die offizielle Eröffnung des Neubaus mit einer Freiluft-Andacht, anschließendem Sektempfang und einer Grün-Weißen Partynacht mit Live-Musik und allen Freunden des GWA.

Gut zwei Jahre haben allein die Planungen für den Neubau gedauert. Über das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW erhielt der Sportverein in Anreppen rund 150.000 Euro Fördermittel, die Stadt legte rund 190.000 Euro für den Neubau und die Sanierung des bestehenden Sportheims dazu. Dank der finanziellen Unterstützung von Unternehmern und Privatspendern sowie wahrhaft sportlichen Eigenleistungen und vieler engagierter Helfer konnte der SV Grün-Weiß das Projekt trotz rasant steigender Baupreise realisieren.

„Der GWA hat mal wieder bewiesen, was mit vereinsübergreifendem Zusammenhalt und großer Solidarität von Partnern und Helfern selbst in schwierigen Zeiten machbar ist. Das war ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Mit diesem Prunkstück sind wir für die nächsten Jahrzehnte sehr gut aufgestellt“, so der zufriedene Vorsitzende Günther Hoffjann über den Neubau.

Nach der Gründung 1962 war der SV Grün-Weiß Anreppen zunächst ein reiner Fußball-Club. In den 1980er Jahren bekam der Verein seine heutige Heimat auf der Sportanlage am Rasenweg, wo daraufhin auch das Sportheim entstand. Schrittweise entwickelte sich der GWA weiter zu einem lebendigen Verein mit heute vier Abteilungen (Fußball, Breitensport, Tennis, Boule) und knapp 640 Mitgliedern. Das bedeutet, dass nahezu jeder zweite Einwohner des Römerdorfes auch Mitglied des Sportvereins ist. Der GWA leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben im Dorf. Mit dem Neubau bietet der Verein Interessierten die Möglichkeit, neue Abteilungen zu gründen.

Während des Jubiläumsprogramms vom 16. bis 18. Juni will der Verein den neuen Gymnastikraum auch schon der Öffentlichkeit präsentieren und nutzen, zum Beispiel mit Turnen zum Mitmachen und Tischtennis. Darüber hinaus sind an den drei Tagen viele weitere sportliche Aktivitäten für alle Altersgruppen geplant, von Fußball-Turnieren über Tennisspiele, Schnuppertennis und Schnupper-Boule bis hin zu Beachvolleyball, Calisthenics, Showtanz, Flunky-Ball, Bubble-Ball und noch vieles mehr. Natürlich ist auch für Essen und Getränke gesorgt. Das komplette Programm ist online auf www.gw-anreppen.de veröffentlicht.

Programm

Donnerstag, 16. Juni

13 Uhr Fußball-Kleinfeld-Turnier der Anreppener Straßenteams um den Dorfpokal.

14 Uhr Finalspiel um den Tennis-U15-Vereinspokal.

16 Uhr Flunkyballturnier.

Darüber hinaus ganztägig Schnuppertennis, Boule, Fußball-G-Jugend-Spiele und Beach-Volleyball.

Freitag, 17. Juni

16 Uhr Tennismeisterschaftsspiel der Herren des SV Anreppen gegen den Tennisclub Westenholz. Ab 18 Uhr Freundschaftsspiel der Teams der Bezirksliga-Aufstiege 2002 und 2015. 18 Uhr Hobby-Tischtennisturnier für Jedermann.

Samstag, 18. Juni

11 Uhr Bubble-Ball-Turnier. 11 Uhr F-Jugend-Fußballturnier. 14 Uhr Tennis-Vereinspokal-Finale der U8-Jugend. 17 Uhr Andacht unter freiem Himmel und Einweihung des neuen Gymnastikraumes durch Pastor Martin Göke.

Am Abend Grün-Weiße Nacht mit Live-Musik