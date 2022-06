Wieder goldige 20er Jahre?

Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts haben begonnen. Und „2Flügel“ fragt, wie diese Zeit golden werden kann. Das Duo gastiert am 11. Juni im Forum St. Liborius in Paderborn.

Duo „2Flügel“ tritt am 11. Juni in Paderborn auf

Mit ihrem Programm „Goldzwanziger“ kommt das Duo „2Flügel“ am Samstag, 11. Juni, um 20 Uhr in das Forum St. Liborius, Grube 3. Auf Einladung des Pastoralverbundes Paderborn Mitte-Süd und gefördert durch Finanzmittel des Erzbistums Paderborn bescheren Erzählerin Christina Brudereck und Ben Seipel Lieder und Geschichten. „2Flügel“ musiziert, singt und erzählt, reimt und loopt, präsentiert Lieblingslieder und Geschichten, Slams und Hymnen.

„Goldzwanziger“ spürt politische Parallelen auf. Ein Abend mit „2Flügel“ ist kein Konzert, keine Lesung, aber doch beides zugleich. Christina Brudereck, Theologin und Schriftstellerin, verbindet Kultur, Politik und Theopoesie. Ben Seipel ist Pianist und Dozent an der Kölner Musikhochschule. Eine Anmeldung (mit Namen, Adresse, E-Mail-Adresse) ist per E-Mail an hubertloebbecke@web.de wegen der begrenzten Plätze unbedingt erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos.