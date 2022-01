Wieder knallt es zwei Mal in Warburg

Wieder hat es in Warburg geknallt: Am Freitag gegen 20 Uhr und am Sonntag gegen 22 Uhr ist die Polizei ausgerückt, um gemeldeten Knallgeräuschen nachzugehen. Die Ursache blieb aber unklar.

Das erklärt Jörg Niggemann, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Höxter, auf Nachfrage. Die zwei Vorfälle reihen sich ein in eine seltsame Serie: Wie berichtet, werden in Warburg seit Monaten in unregelmäßigen Abständen immer wieder Knallgeräusche wahrgenommen. Teilweise sind sie so laut und heftig, dass Zeugen davon berichten, dass ihre Fenster zittern. Bisher ist unklar, was oder wer hinter den Geräuschen steckt.