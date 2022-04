Wieder mehr Corona-Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke verzeichnet am Freitag 775 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Damit stiegt die Zahl im Vergleich zum Vortag (620) an.

Die Wocheninzidenz betrug 1562,2 und damit deutlich weniger als am Vortrag: 1853,2). Ein 82-Jähriger Mann aus Espelkamp, der mit Covid-19 infiziert war, ist von Donnerstag auf Freitag verstorben.

Die Neuinfektionen in den Städten und Gemeinden sowie (in Klammern) die Wocheninzidenz:

Bad Oeynhausen +116 (Inzidenz 1679,1)

Espelkamp +69 (1519,7)

Hille +41 (1677,7)

Hüllhorst +35 (1042,1)

Lübbecke +76 (1693,2)

Minden +186 (1387,4)

Petershagen +49 (1864,6)

Porta Westfalica +79 (1679,1)

Preußisch Oldendorf +32 (1642,7)

Rahden +35 (1597) und

Stemwede +57 (2452,9).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 54 positiv getestete Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation in Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden neun Patienten versorgt, drei Personen befinden sich auf der Intensivstation.