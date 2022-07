Wieder mehr schwere Corona-Verläufe im Kreis Herford

Insgesamt gibt es im Kreis Herford jetzt 339 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Im Kreis Herford sind seit dem vergangenen Mittwoch, 22. Juni, 1.836 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Bekanntlich veröffentlicht der Kreis nur noch einmal wöchentlich eine örtliche Corona-Bilanz. Aktuell sind demnach 3.477 Personen infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 736,8. Die aktuell Infizierten verteilen sich auf Bünde (682), Herford (777), Hiddenhausen (302), Löhne (684), Rödinghausen (154), Kirchlengern (209), Spenge (183), Enger (247) und Vlotho (239).

Derzeit werden 32 Patient/innen mit einer Covid-19-Infektion in den Krankenhäusern behandelt. Vier Personen liegen auf der Intensivstation, zwei davon werden beatmet. Insgesamt befinden sich derzeit 42 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreises.

In Deutschland dominiert seit fünf Monaten mit derzeit über 99 Prozent der Infektionen die Omikron-Variante. Am stärksten verbreitet sich die Omikron-Sublinie BA.5. Diese vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Tendenz könne für den Kreis Herford bestätigt werden, teilt der Kreis mit. Auch hier sei in den vergangenen Wochen ein Anstieg der Infektionszahlen zu beobachten. Zeitgleich entwickele sich die Omikron-Sublinie BA.5 zur dominierenden Variante.

Zurzeit mehrten sich wieder mehr mäßige bis schwere Krankheitsverläufe mit Fieber, Schüttelfrost und Atemwegsproblemen bis hin zur Sauerstoffpflicht. Zudem steige die Zahl der Infizierten bei bestimmten Ausbruchsgeschehen wieder an, was auf eine höhere Übertragbarkeit schließen lässt. Im Kreis (250.000 Einwohner) wurden bislang 530.633 Impfungen durchgeführt: 178.876 Erstimpfungen, 183.137 Zweitimpfungen sowie 144.136 erste und 24.484 zweite Auffrischungsimpfungen.