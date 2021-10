Wieder schwerer Crash bei Brockmeyer

Entwickelt sich der Kreuzungsbereich beim Gartencenter Brockmeyer zu einem neuen Unfallschwerpunkt auf der B68? Zum zweiten Mal von binnen nicht einmal fünf Wochen hat es in dem Streckenabschnitt der Brackweder Straße gekracht. Bei einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstand am Montagnachmittag erheblicher Sachschaden. Es gab auch zwei Verletzte, die aber nach Polizeiangaben augenscheinlich leichtere Blessuren davongetragen haben.

Auffahrunfall auf der B68 in Halle mit vier beteiligten Pkw – zwei Verletzte – vor fünf Wochen hat‘s dort schon mal gekracht

Der Fahrer dieses Volvo V60 fuhr an der Brockmeyer-Kreuzung in Halle-Künsebeck auf einen Mercedes auf.

Im Kreuzungsbereich von Brackweder Straße mit der Werkstraße (führt zu Brockmeyer, Ford Hagemeier und Koyo) und dem Kiefernweg (führt in ein Wohngebiet) kam es zu einem klassischen Auffahrunfall. Ein 27-jähriger Bielefelder wollte demzufolge mit seinem Mercedes-Pkw nach links in die Werkstraße abbiegen, um dort seiner Arbeit nachzugehen. Der Mercedes stand und blinkte. Dies nahm ein 29-jähriger Bielefelder, der einen Volvo V60 steuerte, offenbar zu spät wahr. Er fuhr mit erheblicher Geschwindigkeit auf und schob den Mercedes ein Stück weiter die Straße hinunter. Beide Fahrer wurden verletzt und zur Kontrolle in Krankenhäuser eingeliefert.