Wieder Skaten ohne Stolperfallen

Veraltet, defekt, gefährlich: Immer wieder haben die Skater die Stadt Bünde darauf aufmerksam gemacht, dass sich am Skaterpark am Autohof etwas tun muss. Schon aus Sicherheitsgründen. Jetzt kommt endlich Schwung in die Angelegenheit. „Das ist eine super Sache“, sagt Christopher Lecher, der seit seiner Jugend regelmäßig seine Runden mit dem Skateboard dort dreht.

Anlage am Autohof soll erneuert werden – Sportler werden in die Planungen einbezogen

Zunächst war vor zwei Jahren im Gespräch, einen zusätzlichen Skaterpark zu errichten. Es wurde nach Grundstücken geschaut, die im innerstädtischen Bereich liegen. Am Ende aber kam keiner der Standorte – auch ein Areal in der Nähe des Steinmeisterparks war in der Auswahl – in Frage. Zu hoch wäre die Geräuschbelastung geworden. Am Autohof hingegen gibt es keine direkten Nachbarn, Beschwerden wegen Lärmbelästigung bleiben hier aus.