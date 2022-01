Wieder zurück im Hochstift

Die ehrenamtlich aktiven Frauen des KFD-Leitungsteams trafen sich zu ihrer ersten, diesjährigen Klausur im Paderborner Bildungshaus Liborianum. Die Diözesanvorsitzende Katharina Brechmann und die Geschäftsführerin Silvia Stiewe nutzten das Forum, um die neue Mitarbeiterin offiziell zu begrüßen. Die 56-Jährige freue sich auf neue, berufliche Herausforderungen, teilte die KFD Paderborn mit. Für sie sei es eine spannende Rückkehr zu ihren Wurzeln. Dorothea Leder studierte Soziale Arbeit an der Katholischen Fachhochschule in Paderborn. Zu ihren ersten beruflichen Stationen ab dem Jahr 1989 gehörte die Kolping-Bildungsstätte Weberhaus Nieheim. Bis zum Jahr 2010 leistete die dreifache Mutter vornehmlich Familienarbeit. Ehrenamtlich engagierte sie sich in der Paderborner Gemeinde St. Meinolf, im Besonderen als KFD-Vorsitzende. Zudem übernahm sie für den Paderborner KFD-Diözesanverband koordinierende Aufgaben in der Praxisbegleitung auf Orts- und Bezirksebene. In Schleswig-Holstein arbeitete sie zehn Jahre lang als Fachberaterin, im Besonderen für Kindertagesstätten.

Wie alle Verbände stehe die KFD vor der großen Aufgabe, innovative Zukunftskonzepte für ihre Organisation und Weiterentwicklung zu erarbeiten. Im Diözesanverband Paderborn werde Dorothea Leder KFD-Gruppen und -Vorstände bei der Entwicklung von individuellen Lösungen beraten und begleiten, heißt es in einer Mitteilung der KFD. Auf ihrer Agenda stehen demnach neue Formen der Zusammenarbeit mit KFD- Frauen, Beratungs- und Schulungsangebote, die Mitarbeit in Gremien und Projekten sowie die Vernetzungen mit dem KFD-Bundesverband und anderen Diözesanverbänden.