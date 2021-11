„Wiedereinstieg braucht Zeit“

Seit März 2020 haben etwa 1200 Patienten das Angebot für eine Reha nach Corona in der Klinik Martinusquelle in Bad Lippspringe genutzt. Darauf weist das Medizinische Zentrum für Gesundheit in Bad Lippspringe (MZG) hin, das sich damit als „Deutschlandweit führend in der Corona-Reha“ sieht.

Das MZG empfiehlt bei der Wiederaufnahme von Alltagsaktivitäten klare Vereinbarungen über Belastungsgrenzen und eine strukturierte hausärztliche Betreuung.

Rund 1200 Patienten haben Chefarzt Dr. Ralf Schipmann und sein Team in der Klinik Martinusquelle seit dem Ausbruch der Pandemie fit gemacht. Das Profil der Patienten hat sich laut MZG gegenüber der Anfangsphase stark verändert und nach wie vor fehlt es an geeigneten Medikamenten, so dass eine qualifizierte Rehabilitation der wichtigste Schritt in Richtung Wiedererlangung der Alltagstauglichkeit ist. In Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld will das MZG die Erfahrungen in der Behandlung von Corona-Patienten nun zusammentragen und systematisieren.

Die Folgen einer Corona-Infektion umfassen körperliche, geistige, seelische und soziale Bereiche. Durch das Zusammenspiel der Fachkliniken für Pneumologie und Kardiologie sowie bei Bedarf Unterstützung aus den Kliniken für Psychosomatik und Orthopädie bietet das MZG eine umfassende ganzheitliche, interdisziplinäre Rehabilitation nach Corona sowie bei der Therapie des Long-Covid-Syndroms an.

Wiedereingliederung in das Berufs- und Privatleben erschwert

Vergleichsweise häufig beklagen die Patienten über mehrere Wochen und Monate nach einer akuten Erkrankung signifikante Einschränkungen, die eine Wiedereingliederung in das Berufs- und Privatleben erschweren. Hauptrisikofaktoren für Langzeitfolgen sind ein höheres Alter, ein höherer Body-Maß-Index, schwere Krankheitsverläufe sowie weibliches Geschlecht. Als häufigste Symptome haben sich Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und Aufmerksamkeitsdefizite herausgestellt.

„Vorrangiges Ziel der Rehabilitation ist es nicht nur die eingeschränkte Lungenfunktion wiederherzustellen. Hinzu kommen vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung der körperlichen, aber auch geistigen Fitness“, erläutert Chefarzt Schipmann. Dazu gehören unter anderem eine spezifische Atemtherapie sowie Kraft- und Ausdauertraining.

„Die Wiedereingliederung braucht Ruhe und Zeit, ein überhastetes Zuviel-Wollen bringt keinen Vorteil“, stellt Schipmann klar. Dauer und Tempo der Belastung sollten langsam gesteigert werden. Bei einer Verschlechterung der Symptome sollten eine Pause und die Rückkehr zum absolvierbaren Niveau nach Abklingen der akuten Beschwerde-Symptomatik erfolgen.