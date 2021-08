Wiesenbad bleibt noch geöffnet

Die Freibäder Gadderbaum, Schröttinghausen, Hillegossen, Dornberg, Senner Waldbad und das Naturbad Brackwede öffnen am Sonntag, 29. August, zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Tore.

In sechs Bielefelder Freibädern endet am Sonntag die Saison

Trotz der Corona-Einschränkungen hätten bislang 140.000 Badegäste die Freibäder besucht, teilt die Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) mit. Damit seien die Zahlen aktuell auf dem Niveau von 2020.

Für alle Freibadfreunde bleibt das Wiesenbad – inklusive Frühschwimmen – noch bis Mitte September geöffnet. Die gekauften 10-er Karten behalten auch im nächsten Jahr ihre Gültigkeit, so die BBF. Alle Mitglieder der Freibad-Fördervereine können gegen Vorlage eines gültigen Mitgliedsausweises im Wiesenbad kostenfrei schwimmen.

Hallenbäder

Das Sennestadt-Bad öffnet am 3. September. Die Bäder im Aquawede und im Familienbad Heepen sind bereits geöffnet. Die Saunabereiche im Aquawede und im Familienbad Heepen sollen voraussichtlich im Oktober öffnen. Saunaliebhaber können aktuell die Sauna im Ishara nutzen. Der Eintrittspreis kann in allen Bädern wieder an den Kassen bezahlt werden. Ein E-Ticket ist aktuell nicht mehr verpflichtend.