Wilde Müllkippe: Polizei ermittelt

Bauschutt, Glasscherben, Hausmüll und weiterer Unrat – alles Dinge, die normalerweise nicht in der Natur entsorgt werden sollten. Seit etwa einem Jahr jedoch fällt den „Jagdfreunden Marienloh“ sowie Anwohnern des Paderborner Stadtbezirkes wiederholt auf, wie eben jener Müll wiederholt auf verschiedenen Grünflächen in der Region unrechtmäßig entsorgt wird. Der jüngste Fund lässt sich auf den vergangenen Mittwoch, 17. November, zurückführen und bildet dabei ein weiteres Kapitel der Geschichte, die sich durch das Jahr 2021 zieht.

Kaputte Scheiben und Spiegel sowie allerlei Hausrat sind in Marienloh illegal abgeladen worden. Der Bereich Pfingstuhlweg ist in jüngster Vergangenheit immer wieder von Unbekannten als Müllkippe missbraucht worden.Dreist: Direkt neben diesem Schild ist der Hausrat abgeladen worden.

Bei diesem jüngsten Fall sei dabei laut den Jagdfreunden Marienloh durch Zeugen beobachtet worden, wie zwei Männer am Pfingstuhlweg in der Nacht zu Donnerstag, 18. November, an der ausschließlich für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anlieger zulässigen Straße zunächst gehalten haben und nach kurzer Zeit wieder gefahren sein sollen.