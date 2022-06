„Wilde Tiere“ aus Sand erobern Gartenschau Bad Lippspringe

„Einige glauben ja, dass wir irgendwie tricksen“, sagt Jeroen van de Vlag. Doch davon könne keine Rede sein, versichert der 52-jährige Niederländer. Schon seit 27 Jahren ist er beruflich als Sandkünstler aktiv – und hielt sogar schon mal einen Weltrekord. In Bad Lippspringe bereichert van de Vlag jetzt schon zum zweiten Mal mit seiner Kunst die Sandwelten in der Gartenschau.

Sandwelten starten – Speed-Carving-Wettbewerb am Samstag im Dünental

„Wilde Tiere“ sind das Thema. Und grimmig schaut er drein, der Gorilla, den Jeroen van de Vlag in den vergangenen Tagen aus Sand erschaffen hat. An einer zweiten Sandskulptur, einem Nashorn, arbeitete der 52-Jährige am Freitag noch.