Wilde Verfolgungsfahrt durch Spenge

Sie haben sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Spenge geliefert, die zunächst mit einem Unfall endete. Doch so schnell wollten die zwei Insassen – ein Bünder und ein Spenger – auch dann nicht aufgeben. Einer versteckte sich vor den Beamten im Gestrüpp, der andere haute ab.

Aber von vorne: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle sollte der Fahrer eines grauen VW Golf in der Nacht zu Samstag in Spenge auf der Langen Straße angehalten und kontrolliert werden. Der Mann ignorierte gegen 3 Uhr allerdings sämtliche Anhaltezeichen der Beamten und bog mit erhöhter Geschwindigkeit zunächst in die Hermannstraße ab. Weiter ging es auf dem unbefestigten Martinsweg. „Den als Gehweg vorgesehenen Martinsweg durchfuhr der Golf-Fahrer trotz gefährlicher Hindernisse wie Bäume, Sträucher, Parkbänken und Poller“, sagt Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier.