Wildpinkler lässt Einbrecher auffliegen

Paderborn/Borchen

Selbst professionell vorgehende Einbrecher können an ihrer eigenen Disziplinlosigkeit scheitern. So dürfte es auch den Mitgliedern der Bande gegangen sein, die unter anderem in Borchen ihr Unwesen getrieben hatte. Ihnen wurde eine volle Blase zum Verhängnis, die zur falschen Zeit am falschen Ort unter den falschen Augen entleert wurde.

Von Ulrich Pfaff