Wilhelm Hagemann erhält Bad Lippspringer Heimatpreis

Der Heimatpreis der Stadt Bad Lippspringe geht in diesem Jahr an Prof. Wilhelm Hagemann. Die von der Stadt eingesetzte Jury würdigt damit seine vielfältigen Beiträge zur Stärkung und Weitergabe lokaler und regionaler Traditionen. Die Auszeichnung findet im Rahmen des Stadtfests Anfang Oktober statt.

Der Heimatpreis wird in Bad Lippspringe zum zweiten Mal verliehen. Hagemann war vom neuen Vorsitzenden des Heimatvereins, Herbert Gruber, vorgeschlagen worden und der einzige Kandidat, der die vorgeschriebenen Kriterien erfüllte.

Gruber hatte den Vorschlag mit dem umfangreichen wie vorbildlichen Einsatz Hagemanns für die Kur- und Badestadt begründet. Unter anderem erinnerte er an die zahlreichen wissenschaftlichen Beiträge des heute 83-Jährigen zur lokalen Geschichte. So widmete sich Hagemann in verschiedenen historischen Arbeiten der Bedeutung Lippspringes zur Zeit Karls des Großen. Ausführlich wie kenntnisreich ging er ebenfalls der Geschichte von Burg und Stadtmauer auf den Grund. Nicht selten führten seine (Nach-)Forschungen auch zu neuen archäologischen Erkenntnissen zum Beispiel zum ehemaligen Steintor. Die Vereinsgeschichte liegt ihm nicht weniger am Herzen.

75 Veröffentlichungen seit 1987

Der aus Marienmünster-Vörde stammende Autor zeichnet seit 1987 für etwa 75 Veröffentlichungen in den Heimatschriften „Die Warte“ und „Wo die Lippe springt“ verantwortlich. Hagemann hat darüber hinaus am Stadtbuch „Lippspringe – Beiträge zur Geschichte“ (1995) mitgewirkt. Maßgeblich beteiligt war er ebenso am Text- und Bildband „Lippspringe im 20. Jahrhundert“. Erst im vergangenen Jahr erschien sein Buch „Lippspringer Geschichte – allerhand – interessant – aus einer Hand“ anlässlich der Wiedererlangung der Stadtrechte vor 100 Jahren.

Hagemann ist darüber hinaus neben Willi Hennemeyer Ehrenvorsitzender des Heimatvereins, dem er von 1989 bis 2000 vorstand. Die erstmals 1989 erschienene Heimatschrift „Wo die Lippe springt“ geht ebenfalls maßgeblich auf ihn zurück.

Drehbücher für die Stadtfestspiele geschrieben

In ebenfalls sehr guter Erinnerung geblieben sind seine „Drehbücher“ zu den legendären historischen „Stadtfestspielen“. Unter seiner Regie feiert dieser einstige Veranstaltungshöhepunkt 2022 ein von vielen erhofftes Comeback.

Die Preisverleihung an Hagemann ist für Stadtfest-Sonntag, 9. Oktober, um 16 Uhr (im Anschluss an die historische Spielszene) auf der Bühne im Arminiuspark vorgesehen.

Im vergangenen Jahr wurde der Heimat-Preis bei seiner ersten Vergabe an drei Bad Lippspringer Vereine verliehen. Der erste Preis, mit 2500 Euro dotiert, ging 2021 an den Bogensportclub, Platz zwei belegte der Bad Lippspringer Schwimmverein (1500 Euro). Und auch der Ballspielverein Bad Lippspringe (BVL) stand mit auf dem Siegertreppchen. Er erhielt als Anerkennung immerhin 1000 Euro.

Alle drei Vereine hatten sich nach Ansicht der Jury um den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Corona-Pandemie verdient gemacht.